Wiesbaden (ots) - Großhandelsverkaufspreise, Dezember 2020+0,6 % zum Vormonat-1,2 % zum VorjahresmonatGroßhandelsverkaufspreise, 2020-2,0 % im Jahresdurchschnitt 2020 gegenüber 2019Die Großhandelsverkaufspreise waren im Jahresdurchschnitt 2020 um 2,0 % niedriger als 2019. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatten insbesondere der Preisrückgang im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen (-16,1 %) einen entscheidenden Einfluss auf die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.Auch die Preisrückgänge im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen (-12,6 %), mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software (-5,0 %) sowie mit lebenden Tieren (-3,7 %) haben erheblich zum niedrigeren Gesamtindex im Jahr 2020 beigetragen.Höher als im Jahresdurchschnitt 2019 waren im Jahr 2020 dagegen unter anderem die Großhandelspreise für Tabakwaren (+4,1 %).Großhandelspreise im Dezember 2020 um 1,2 % niedriger als im VorjahresmonatIm Dezember 2020 waren die Verkaufspreise im Großhandel um 1,2 % niedriger als im Dezember 2019. Im November 2020 hatte der Rückgang bei 1,7 % und im Oktober 2020 bei 1,9 % gelegen. Im Vormonatsvergleich stiegen die Großhandelsverkaufspreise im Dezember 2020 um 0,6 %.Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung im Dezember 2020 im Vergleich zum Dezember 2019 hatten die Preisrückgänge um 13,6 % im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen. Auch die Preise im Großhandel mit lebenden Tieren (-31,3 %), mit Fleisch und Fleischwaren (-5,0 %) sowie mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software (-3,9 %) gingen gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück.Dagegen waren insbesondere die Preise für Altmaterial und Reststoffe (+17,3 %) sowie für Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel (+7,7 %) auf Großhandelsebene höher als im Dezember 2019.Krisenmonitor ermöglicht Vergleich zwischen Corona-Krise und Finanz- und WirtschaftskriseDie Großhandelspreise sind auch Teil des "Krisenmonitors" (www.destatis.de/krisenmonitor), mit dem das Statistische Bundesamt die Entwicklung wichtiger Konjunkturindikatoren in der Corona-Krise und in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 gegenüberstellt. Der Krisenmonitor ergänzt die Sonderseite Corona-Statistiken, die seit Anfang April statistische Informationen zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bündelt.Weitere InformationenDetaillierte Informationen zur Statistik der Großhandelsverkaufspreise finden Sie im Themenbereich Großhandelspreisindex unter www.destatis.de > Themen > Wirtschaft > Preise > Großhandelspreisindex.Dort kann auch Fachserie 17, Reihe 6 heruntergeladen werden, die alle aktuellen Ergebnisse enthält. Lange Zeitreihen können außerdem über die Tabelle Index der Großhandelsverkaufspreise (61281-0004) in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.Das Statistische Bundesamt ist jetzt auch auf Instagram. Folgen Sie uns!