Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während die Aktienmärkte auf hohem Niveau konsolidieren und der US-Dollar seinen Abwertungstrend gestoppt hat, setzten sich die Verluste an den Anleihenmärkten zunächst fort, so die Analysten der Helaba.Vor allem in den USA seien die Renditen und zuletzt auch die Realrenditen kräftig gestiegen. Zum einen sei dies mit der "Blauen Welle" und der Erwartung weiterer Fiskalausgaben sowie eines steigenden Anleiheangebots zu begründen. Zum anderen werde darüber spekuliert, ob die US-Notenbank noch in diesem Jahr die Assetkäufe zurückfahren könnte. Einige FED-Vertreter hätten derartige Erwartungen hervorgerufen. Auch heute stünden zahlreiche Redebeiträge auf der Agenda, wie beispielsweise von Bullard, Harker und Clarida. Sie hätten sich in jüngster Zeit dafür ausgesprochen, das Anleihekaufprogramm nicht zu früh herunterzufahren. Vielmehr sei es angesichts der Pandemie und des Ausmaßes an Unsicherheit unangemessen, schon jetzt ein Datum für Änderungen bei den Anleihekäufen festzulegen. ...

