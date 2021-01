Der Euro-Dollar-Kurs hat sich am Mittwochvormittag gut behauptet präsentiert. Die Gemeinschaftswährung tendierte gegen 8.40 Uhr bei 1,2217 US-Dollar. Am Vorabend hatte sie bei 1,2207 Dollar notiert.Der Euro stabilisierte sich bereits am Vortag oberhalb der Marke von 1,21 Dollar, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Ein Ende der Korrektur auszurufen, erscheint nach Einschätzung der ...

