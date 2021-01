Eine Aufspaltung von Google, Amazon und Twitter ist keine echte Lösung, um die Markt- und Meinungsmacht der Internet-Giganten zu regulieren, so Acatis-Kapitalmarkt-Experte Stefan Risse im Gespräch mit Martin Kerscher. Und was früher bei AT&T funktioniert hat und großen Börsenwert geschaffen hat, ist im digitalen Zeitalter so nicht mehr möglich.