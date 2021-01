Stockholm (ots/PRNewswire) - - Soluno, einer der führenden europäischen UCaaS-Anbieter, hat den Bereich Cloud-Telefonie des skandinavischen Systemintegrators NetNordic übernommen.Die Vereinbarung spiegelt das Bestreben beider Unternehmen wider, in ihrem Kerngeschäft führend zu sein, was auch bedeutet, die Märkte zu konsolidieren."Es ist uns eine Ehre, die Mitarbeiter und Kunden von NetNordic in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen", erklärte Mattias Ohde, CEO von Soluno Schweden. "Es ist eine fantastische Gelegenheit, die Fähigkeiten und Talente dieses Teams zu nutzen, ihr Vermächtnis zu würdigen und unsere Präsenz zu stärken."Soluno wird das hervorragende grenzüberschreitende Know-how von NetNordic für seinen zunehmend internationalen Kundenstamm nutzen und von der Erfahrung der Führungskräfte in den Bereichen Vertrieb, Support und Produkte profitieren."Das ist ein natürlicher Schritt für beide Unternehmen", so Fredrik Rosman, CEO von NetNordic Sweden AB. "Das Ziel von NetNordic ist es, Marktführer in unseren Geschäftsbereichen zu werden. Der UCaaS-Markt wird konsolidiert und die Möglichkeiten für eine führende Position sind begrenzt. Soluno ist der Marktführer in der Cloud-Telefonie, und wir glauben, dass Soluno langfristig ein großartiger Eigentümer für diese Sparte ist, sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter."Beide Unternehmen versichern den Kunden, dass sich kurzfristig nichts ändern wird und dass Soluno künftige Änderungen rechtzeitig mitteilen wird."Die Wachstums- und Innovationsstrategie von Soluno umfasst sowohl organisches Wachstum als auch eine Strategie für Fusionen und Übernahmen. Das Konsolidierungstempo hat in den letzten Jahren zugenommen, und wir gehen davon aus, dass die meisten kleineren Anbieter von den führenden 20 in Europa übernommen werden", erläuterte Mattias Ohde, CEO von Soluno Schweden.Laden Sie hier (https://www.soluno.com/knowledge-center/whitepaper-en/frost-radar-report/) ein kostenloses Exemplar der 20 führenden Unternehmen im Bereich UCaaS von Frost & Sullivan im UCaaS Frost Radar-Report 2020 herunter.Pressekontakt:Christian Hed, CMO Soluno, +46(0)8-562 696 03, Christian.hed@soluno.comInformationen zu SolunoSoluno ist einer der führenden UCaaS-Anbieter in Europa mit mehr als 200.000 Nutzern in der Cloud. Das Unternehmen treibt die Zukunft der Geschäftskommunikation voran, indem es sein "Mobile First"-Konzept über Großhandelspartner in Europa anbietet.Weitere Informationen zu Soluno finden Sie auf www.soluno.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.Informationen zu NetNordicNetNordic ist ein skandinavischer Systemintegrator, der auf die Bereiche Netzwerk, Sicherheit, Rechenzentrum und Geschäftskommunikation spezialisiert ist. NetNordic bietet kundenspezifische Lösungen und Dienstleistungen. Wir sind stets bestrebt, der "beste Begleiter" unserer Kunden zu sein und möchten unseren Kunden bei der Umstellung auf digitales Arbeiten helfen, indem wir Services und Lösungen der nächsten Generation konzipieren, bereitstellen und verwalten. NetNordic hat seinen Hauptsitz in Oslo. NetNordic erzielte 2019 einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden NOK (Pro-forma). Das Unternehmen beschäftigt rund 460 Mitarbeiter und unsere Lösungen werden über Tochtergesellschaften in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland vertrieben. Mehrheitsaktionär von NetNordic ist Norvestor. Weiteres auf www.netnordic.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1418061/netnordic_Logo.jpgOriginal-Content von: SolunoBC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130536/4810540