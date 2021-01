Sursee (ots) - Zum 1. Januar 2021 wurde Reto Steinmann zum Head of Consulting ernannt und ist zudem nun auch Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Infosec AG.Reto Steinmann ist diplomierter Informatiker HF mit Fachrichtung Wirtschaftsinformatik und hat einen MAS Information Security-Abschluss der Hochschule Luzern. Er ist seit 2009 bei der Swiss Infosec AG als Spezialist für Informationssicherheit, Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS), IT-Sicherheit und Risikomanagement tätig und übernimmt regelmässig Mandate als externer Security Officer.Die Swiss Infosec AG ist das führende, unabhängige Beratungs- und Ausbildungsunternehmen der Schweiz in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und IT-Sicherheit und hat ihren Sitz in Sursee.www.infosec.ch (http://www.infosec.ch)Pressekontakt:Reto Zbinden, CEO Swiss Infosec AGTel.: +41/41/984 12 12E-Mail: reto.zbinden@infosec.chOriginal-Content von: Swiss Infosec AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004897/100862945