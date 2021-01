Fehler passieren und bei so mancher Aktie gehören Fehler auch einfach mal dazu. Trotzdem existieren Missgeschicke, die man besser meiden sollte. Beispielsweise, weil sie von Emotionen getrieben sind. Oder aber vom Ansatz her vollkommen falsch. Mit Blick auf die aktuelle Bewertungslage an den Börsen existieren einige potenzielle Fehlerquellen. Begehe als Investor daher besser jetzt nicht einen dieser drei Fehler! 1. Fehler: Fear of Missing out! Es gibt viele Aktien, die gerade mächtig durchstarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...