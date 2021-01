Der Ende Dezember von einem indischen Minister angekündigte baldige Start von Tesla in Indien nimmt Formen an. Der Elektroauto-Hersteller hat dort unter dem Namen "Tesla India Motors and Energy Private Limited" ein Tochterunternehmen gegründet. Das vor wenigen Tagen gegründete Unternehmen sitzt in Bengalore, Hauptstadt des südindischen Bundesstaats Karnataka und Zentrum der indischen Hightech-Industrie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...