Bitkom erwartet 2021 für ITK-Branche mehr Umsatz und Jobs

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche IT- und Telekommunikationsbranche erwartet für dieses Jahr nach dem vorangegangenen coronabedingten Einbruch einen Anstieg bei Umsätzen und Arbeitsplätzen. Auf Talfahrt dürfte sich in diesem Jahr allerdings weiterhin die Unterhaltungselektronik befinden, erklärte der Digitalverband Bitkom in seiner neuen Jahresprognose.

Im deutschen Markt für IT, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik insgesamt sollten die Umsätze in diesem Jahr um 2,7 Prozent auf 174,4 Milliarden Euro steigen nach einem Rückgang von 0,6 Prozent im Jahr 2020, prognostizierte der Digital-Verband Bitkom. Bis Ende des Jahres würden die Unternehmen in Deutschland voraussichtlich 20.000 zusätzliche Jobs schaffen, womit dann 1,2 Millionen Menschen in der Branche beschäftigt wären.

"Die Corona-Krise hat die Digitalisierung in vielen Bereichen beschleunigt. Wirtschaft, Staat und Verbraucher investieren in digitale Technologien, auch zwischenzeitlich aufgeschobene Investitionen werden jetzt nachgeholt", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. "Die Bitkom-Branche ist bislang gut durch die Krise gekommen. Für 2021 stehen die Zeichen wieder auf Wachstum."

Deutliches Wachstum in der Informationstechnik

In diesem Jahr werde das Segment der Informationstechnik nach vorübergehenden Einbußen wieder stärker an Gewicht gewinnen und seine Bedeutung als größtes Branchensegment ausbauen, so Bitkom. Die Umsätze steigen nach Bitkom-Berechnungen 2021 um 4,2 Prozent auf 98,6 Milliarden Euro. Am stärksten wachse die IT-Hardware - also insbesondere Computer, Server und Peripheriegeräte, gefolgt von einem Umsatzplus bei der Software und beim Geschäft mit IT-Service.

Ganz oben auf der Einkaufsliste stehe die IT-Hardware. Aber mit dem kräftig wachsenden Cloud-Geschäft verstetige sich ein weiterer Trend in der Informationstechnik, so Bitkom.

Die Telekommunikation dürfte in diesem Jahr nach zwei Jahren der Konsolidierung voraussichtlich ein moderates Wachstum von 1,0 Prozent auf 67,4 Milliarden Euro zu verzeichnen haben.

Unterhaltungselektronik mit viertem Umsatzrückgang in Folge

Deutlich pessimistischer ist die Bitkom für die Unterhaltungselektronik. Die Talfahrt dürfte sich in 2021 zum vierten Mal in Folge fortsetzen, wenn auch weniger stark als zuletzt. Dieser kleinste ITK-Teilmarkt schrumpfe voraussichtlich um 2,0 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro.

"Consumer Electronics sind trotz des Corona-bedingten Booms einzelner Bereiche weiterhin stark unter Druck. Die Corona-Sonderkonjunktur für Spielekonsolen, Wearables und Headsets kann den Abwärtstrend nicht aufhalten. Die gute Nachricht ist: Die Rückgänge verlangsamen sich", so Berg.

Deutschlands Anteil am Weltmarkt sinkt weiter

Im internationalen Vergleich sieht spielt der deutsche ITK-Markt weiterhin eine untergeordnete Rolle. Bitkom schätzt, dass der deutsche Marktanteil 2021 voraussichtlich bei 3,9 Prozent liegen wird. "Die Tendenz ist rückläufig, weil die Investitionen und Ausgaben in anderen Ländern schneller wachsen, besonders im asiatischen Raum", erklärte Bitkom. Wachstumsspitzenreiter seien Indien mit einem Zuwachs von 13,5 Prozent und China mit einem Anstieg von 7,1 Prozent.

Der Verband appellierte an die Politiker, in ihren Wahlprogrammen für die Bundestagswahl und Landtagswahlen in sechs Bundesländern eine digitalpolitische Agenda mit den Schwerpunkten digitale Teilhabe, digitale Souveränität, digitale Nachhaltigkeit und digitale Resilienz zu verfolgen.

"Die vergangenen Krisenmonate haben gezeigt, dass die Digitalisierung kein verzichtbares Extra ist, sondern ein Muss", betonte Berg. "Wenn wir unsere Digitalpolitik daran ausrichten, alle Menschen erfolgreich in die Digitalisierung einzubeziehen, Deutschland und Europa zu einem selbstbewussten digitalen Player aufzubauen, Klimaschutz und Digitalisierung gemeinsam zu denken und unseren Staat krisenfest zu machen, ist das zugleich die beste Wirtschafts- und Klimapolitik."

