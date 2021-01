Man findet wohl kaum einen Investor mit einer besseren langfristigen Erfolgsbilanz als Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) CEO Warren Buffett. Seit 1965 ist der Aktienkurs von Berkshire mit einer jährlichen Rate von 20,3 % gewachsen. Das entspricht einem Gesamtgewinn von 2.744.062 %. Und es ist eine Outperformance von 2.700.000 % gegenüber dem S&P 500. Das Bemerkenswerte an Buffetts Outperformance ist, dass er nichts tut, was andere Investoren nicht auch tun könnten. Die nicht ganz so geheime Erfolgsformel ...

