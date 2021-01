Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt für Covered Bonds ist verhalten in das Jahr 2021 gestartet, so Henning Walten, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.So seien in den ersten acht Handelstagen lediglich zwei Deals im Volumen von EUR 2,0 Mrd. im EUR-Benchmarksegment an den Markt gebracht worden. 2020 seien es 14 Transaktionen in Höhe von insgesamt EUR 13,75 Mrd. gewesen; 2019 sogar 20 Deals über 17,75 Mrd. ...

