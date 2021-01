Bei iPhone, iPad, Mac und Co ist Apple für höchste Ansprüche bei Design und Technik bekannt. Das spiegelt sich auch in der Preisgestaltung. Produkte mit dem Apfel-Logo sind in der Regel am oberen Ende der Preisskala angesiedelt. Ein mögliches Apple Car, welches derzeit im Zentrum der Spekulationen steht, dürfte da keine Ausnahme sein. Davon geht jedenfalls Alex Webb, Autoexperte bei Bloomberg, aus. In einem Kommentar vom Wochenende geht er zunächst auf die Zweifel am E-Auto-Projekt von Apple ein: ...

