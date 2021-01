Die edicto GmbH, ein führendes Beratungshaus für Finanzkommunikation im deutschsprachigen Raum, startet expansiv ins Jahr 2021. Seit Jahresbeginn verstärkt Ralf Droz als weiterer geschäftsführender Gesellschafter das Team. Bereits in H2-2020 war zudem Svenja Liebig als Beraterin zum edicto-Team gestoßen. Ralf Droz (53) bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen in unterschiedlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...