DJ Lagarde: EZB hat Konsultation zu digitalem Euro am Dienstag beendet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Konsultationen zur möglichen Einführung eines digitalen Euro nach Aussage von Präsidentin Christine Lagarde am Dienstag abgeschlossen. Lagarde sagte bei einer Konferenz der Nachrichtenagentur Reuters, das Interesse der Öffentlichkeit sei sehr groß gewesen, es hätten sich 8.000 Personen beteiligt. Die EZB-Präsidentin machte deutlich, dass ein digitaler Euro im Falle einer positiven Entscheidung nicht umgehend emittiert werden würde.

In China, dem in dieser Hinsicht am weitesten fortgeschrittenen Land, habe es vom Beschluss bis zur jetzigen Testphase rund fünf Jahre gedauert. "Das ist kein Thema für morgen, und wir werden einige Zeit brauchen, um sicher zu gehen, dass das eine sichere Sache ist", sagte Lagarde. Klar sei aber jetzt schon, dass der digitale Euro nicht die Banknoten ersetzen werde.

January 13, 2021 05:10 ET (10:10 GMT)

