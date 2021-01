DJ VW-Konzern erneut mit Absatzminus - Porsche und Seat überraschen

WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen hat im Konzern bei Pkw und Nutzfahrzeugen auch im Dezember ein Absatzminus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Abgesehen von Porsche und Seat verbuchten alle Konzernmarken einen teils heftigen Verkaufsrückgang, wie aus der Veröffentlichung des DAX-Konzerns hervorgeht. Der Sportwagenhersteller Porsche und die spanische Marke Seat erzielten jeweils ein starkes Absatzplus von knapp 19 Prozent.

Der Gesamtabsatz des VW-Konzerns sank im zurückliegenden Monat weltweit um 3,2 Prozent auf 997.600 Einheiten. Im Gesamtjahr wurden damit 9,3 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 15,2 Prozent, wie die Wolfsburger mitteilten.

Im wichtigsten Absatzmarkt China inklusive Hongkong verkaufte der Konzern im Dezember mit 421.800 Fahrzeugen gut 10 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. Seit Jahresbeginn betrug das Minus gut 9 Prozent. In Nordamerika stieg der Konzernabsatz im Dezember dagegen spürbar um 9 Prozent auf 92.000 Fahrzeuge - im Gesamtjahr steht aber ein dickes Minus von 17 Prozent zu Buche. In Westeuropa erzielte der Konzern im Schlussmonat ein Plus von knapp 8 Prozent, 2020 fällt das Minus angesichts der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie mit knapp 22 Prozent ebenfalls deutlich aus.

Bei den Nutzfahrzeugen liefen die Geschäfte sowohl bei Scania als auch MAN zum Jahresende schlechter. Für die margenstarke schwedische Marke berichtete VW ein Absatzminus von 6,8 Prozent, seit Jahresbeginn liegt der Rückgang bei 27,5 Prozent. Der defizitäre Lkw-Hersteller MAN kam vergangenen Monat auf nahezu unveränderte Verkäufe - seit Jahresanfang liegt der Verkaufsrückgang der Münchener bei 17,3 Prozent.

January 13, 2021

