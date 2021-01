Bonn (www.anleihencheck.de) - Wie gestern schon berichtet, fokussieren sich auch die Währungshändler aktuell primär auf die Entwicklung der langlaufenden US-Renditen, so die Analysten von Postbank Research.Obgleich diese gestern zunächst erneut auf neue zyklische Hochs gestiegen seien, habe sich der Euro konsolidieren können. Zum einen seien auch in der Eurozone die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen gestiegen, weshalb die Schere der Renditedifferenz zwischen diesen und ihren US-Pendants nicht weiter aufgegangen sei. Zum anderen habe der US-Dollar besonders gegen Rohstoffwährungen verloren, welche die Verluste der vergangenen zwei Tage hätten wettmachen können. Insbesondere die neuen Elf-Monats-Hochs der Ölpreise seien hierfür verantwortlich gewesen. Auch gegenüber dem Pfund Sterling habe der US-Dollar relativ deutlich nachgegeben, was im Endeffekt dazu beigetragen habe, dass der Euro Erholungstendenzen gezeigt habe. ...

