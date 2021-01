Paris (www.fondscheck.de) - ESG-ETFs konnten im vergangenen Jahr mit 45,5 Milliarden Euro den Löwenanteil aller ETF-Zuflüsse auf sich vereinen, so die Experten von Lyxor Asset Management.Die Summe entspreche 51 Prozent aller Zuflüsse in ETFs im Jahr 2020 und sei mehr als doppelt so hoch wie noch 2019, so das Ergebnis des "Money Monitor 2020" von Lyxor ETF. ...

