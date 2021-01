Die Linde-Gruppe realisiert derzeit in Leuna eines der größten Power-to-X-Vorhaben der Welt. Der Industriegase-Spezialist will dort mehr als 3.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr aus Ökostrom herstellen. Das deutsch-US-amerikanische Gaseunternehmen Linde baut die Produktion von grünem Wasserstoff aus. Wie die Firma mitteilte, entsteht dazu derzeit ein 24 Megawatt (MW) starkes Power-to-X-Vorhaben am Chemie- und Raffinerie-Standort Leuna in Sachsen-Anhalt. Es handele sich dabei um das weltgrößte ...

