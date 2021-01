Die deutsche Online Designermode-Plattform Mytheresa startet das bereits angekündigte IPO in New York. MYT Netherlands Parent, die Muttergesellschaft der Mytheresa Group GmbH, bietet 15.647.059 ADSs an. Jedes ADS repräsentiert eine Stammaktie der Gesellschaft. Bis zu 2.347.058 zusätzliche ADSs können angeboten werden. Der Preis für den Börsengang wird voraussichtlich zwischen 16,00 und 18,00 US-Dollar pro ADS liegen. Mytheresa hat die Notierung seiner ADSs an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol "MYTE" beantragt. Der im Jahr 2012 gegründete Online-Gebrauchtwagen-Händler Auto1 Group SE will noch im 1. Quartal an die Frankfurter Börse (Prime Standard) gehen. Das geplante Angebot wird voraussichtlich neu geschaffene Aktien aus ...

