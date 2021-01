San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Workstation ergänzt das branchenweit breiteste Portfolio an AMD EPYC basierten Serverlösungen der 2. Generation mit hoher Dichte und überragender LeistungSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie Green-Computing-Technologie, hat seine bewährte Workstation-Familie um eine neue Generation von High-End-Workstations in Serverqualität erweitert, die maximale Konfigurierbarkeit und Zuverlässigkeit in einer robusten Single-Socket-Plattform bietet. Die neue Workstation ist nur das jüngste Beispiel für Supermicros allgemeine Unterstützung von AMD Prozessoren, einschließlich der AMD EPYC basierten Server der zweiten Generation für verschiedene Anwendungen.Die äußerst vielseitige, konfigurierbare Plattform nutzt die Leistung des AMD Ryzen Threadripper PRO Prozessors mit bis zu 64 Kernen und 128 PCI-E 4.0 Lanes und verdoppelt damit den Datendurchsatz der vorherigen Generation. Die neue Workstation (AS -5014A-TT)&a=Workstation+(AS+-5014A-TT)) steigert die Produktivität bei anspruchsvollen professionellen Workloads in den Bereichen Erstellung von Medieninhalten, wissenschaftliche Forschung, Visualisierung, Deep Learning (DL) und künstliche Intelligenz (KI), virtuelle oder erweiterte Realität (VR/AR) sowie 3D-Modellierung mit Echtzeitsimulationen erheblich."Wenn der neue Prozessor von AMD mit dem fortschrittlichen Workstation-Design und der Architektur von Supermicro kombiniert wird, können die Profis von heute ihre Produktivität wirklich auf die nächste Stufe bringen", so Vik Malyala, Senior Vice President bei Supermicro. "Er kann bis zu vier GPUs mit voller Höhe, doppelter Breite und aktiver Kühlung ansteuern - doppelt so viel wie bei ähnlichen Systemen auf dem Markt - und unterstützt bis zu 2 TB DDR4 3200-Speicher sowie vier M.2-Steckplätze für ultraschnellen PCI-E Gen 4 NVMe-Speicher. Außerdem beschleunigt die Plattform mit integriertem 10-Gigabit-Ethernet und der Unterstützung von 25/100/200G-NICs datenintensive Workloads und ermöglicht die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten, die heute von Content-Erstellern, Deep-Learning-Experten und Ingenieuren benötigt werden.""Die AMD Ryzen Threadripper PRO Prozessoren setzen neue Maßstäbe für die Workstation-Rechenleistung", erklärte Chris Kilburn, Corporate Vice President und General Manager, Client Component Business Unit, AMD. "Mit der neuen AS-5014A-TT Workstation hat Supermicro eine leistungsstarke und flexible Plattform entwickelt, die das gesamte Spektrum der Rechenleistung der AMD Ryzen Threadripper PRO Prozessoren ausschöpfen kann."Supermicro 2nd Gen AMD EPYC LösungenZusätzlich zur Unterstützung für die AMD Ryzen Threadripper PRO Prozessoren liefert Supermicro weiterhin eine breite Palette an Lösungen, die AMDs 2nd Gen EPYC Serie nutzen. Dazu gehören die H12 SuperBlade® und Single- und Dual-Sockel-Multi-Node A+ Twin Server, die auf E/A und Kosteneffizienz fokussierte WIO-Linie der A+ Server sowie Dual AMD EPYC Prozessoren mit Multi-GPU-Servern, die acht doppelt breite GPUs in 4U unterstützen, NVIDIA HGX A100 8-GPU in 4U, 4-GPU in 2U. Mit der Unterstützung von PCI-E 4.0 x16 können diese A+ Server 200G-Netzwerkkonnektivität bieten und verfügen über einen großen, ultraschnellen Speicherplatz und DDR4-Speicher mit bis zu 3200 MHz, um eine rekordverdächtige Leistung bei überzeugenden TCO und TCE zu liefern.Workstation-Portfolio-LösungenSupermicro Workstation Systeme sind in hohem Maße anpassbar und können speziell für Anwendungen in den Bereichen Architektur, Engineering und Bauwesen (AEC), Medien und Unterhaltung (M&E), Engineering und Fertigung, Produktdesign und Simulation, Öl und Gas sowie Deep Learning entwickelt werden. Weitere Informationen über Supermicros komplettes Sortiment an Workstation-Lösungen finden Sie unter Workstation.Die Workstation bietet außerdem auf dem Niveau von Supermicros Rechenzentrumsservern robuste Verwaltungsfunktionen für die Bereitstellung und Wartung, einschließlich IPMI und Redfish-APIs, die es IT-Managern ermöglichen, Systeme aus der Ferne zu verwalten, zu überwachen, wiederherzustellen und zu aktualisieren. Darüber hinaus verfügt das System im Gegensatz zu ähnlichen Konkurrenzangeboten über eine eigene Kammer für optionale Flüssigkeitskühlung, um auch die Bedürfnisse von Kunden zu erfüllen, die eine höhere thermische und akustische Leistung benötigen. Der Service und Support von Supermicro gewährleistet die nahtlose Integration von Systemoptionen und die Maximierung der Leistung für die gewünschten Workloads. Darüber hinaus unterstützt das System das Trusted Platform Module (TPM) für erhöhte Sicherheit.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (SMCI), führend bei Innovationen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit herausragender Anbieter fortschrittlicher Systeme für Server Building Block Solutions® für Unternehmens-Rechenzentren, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Mit seiner Initiative "We Keep IT Green®" engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und stellt Kunden die umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt mit höchster Energieeffizienz zur Verfügung.