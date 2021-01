1. Knock-out-Call auf Deutsche Post (WKN MA020D) Unter Stuttgarter Derivateanlegern rege gehandelt wird heute ein Knock-out-Call auf die Deutsche Post. Der DAX-Konzern hob in Folge des Paket-Booms der letzten Monate seine Prognose an. Folglich positionieren sich die Stuttgarter Anleger bei diesem Call mehrheitlich auf der Käuferseite. 2. Knock-out-Call auf E-Mobilität Wasserstoff Index (WKN MC5XHY) Sehr beliebt scheint heute an der Euwax auch ein Knock-out-Call auf den E-Mobilität Wasserstoff Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...