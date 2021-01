Die DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG hat ein neues duales System gegründet. Die neue Tochter des Grünen Punkts heißt Altera System GmbH und sitzt in Monheim zwischen Düsseldorf und Köln. Altera wurde am 25. November gegründet, DSD hält laut Gesellschaftervertrag die kompletten Anteile. Geschäftsführer des Unternehmens ist Denis Völler, der zuvor unter anderem Prokurist bei der Lidl-Stiftung ...

