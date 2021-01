DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen in enger Handelsspanne

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem sehr ruhigen Geschäft in enger Handelsspanne drehen die europäischen Börsen am Mittwochnachmittag knapp ins Plus. Neben der Entwicklung der Corona-Pandemie steht die Entwicklung an den US-Anleihemärkten weiter im Blick. QC Partners verweist darauf, dass der von den USA ausgehende Zinsanstieg erst einmal gestoppt sei. "Die verbale Intervention der Notenbanker hat Wirkung gezeigt", heißt es. Die Notenbanker halten Diskussionen über Kürzungen bei den Anleihekäufen für verfrüht. Das begrenze erst einmal das weitere Aufwärtspotential der US-Renditen.

Auf der Agenda stehen weitere Reden von US-Notenbankern, unter anderem die des Vize-Präsidenten Richard Clarida am Abend. Zudem stellt die US-Notenbank Fed ihr so genanntes Beige Book vor, ihre Einschätzung zur Lage der US-Wirtschaft. Die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise hat derweil keine Akzente gesetzt - diese entsprachen den Erwartungen. Der DAX steigt um 0,1 Prozent auf 13.939 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,1 Prozent auf 3.614 Punkte zu.

Fusion von Carrefour uns ATD bietet kaum Synergien

Carrefour haussieren mit Aufschlägen von 16,2 Prozent. Das kräftige Plus der Aktie liegt am Interesse der kanadischen Alimentation Couche-Tard (ATD) an der französischen Hypermarche-Kette. Beide Seiten bestätigten, sich in "freundlichen Gesprächen" zu befinden. ATD bestätigte nun ein Angebot über 20 Euro je Carrefpur-Aktie. Synergien zwischen beiden Unternehmen gebe es nicht, der Grund für das Interesse von ATD dürfte die geografische Diversifikation sein, meint ein Händler. Selbst wenn es mit ATD nicht klappe, könnte auch die Diskussion über eine Fusion mit Casino (plus 7 Prozent) wieder aufkommen.

Aktien von Just Eat Takeaway fallen in Amsterdam um 4,9 Prozent, nachdem der Zwischenbericht des Essensauslieferers nicht so gut angekommen ist. Aufgrund höherer Investitionen dürfte der Gewinn unter Druck geraten. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, dass die hohen Investitionen fortgesetzt würden, der Gewinn von Marktanteilen habe Priorität vor einer Steigerung des bereinigten EBITDA. Die Aktie des Essenslieferers Delivery Hero im DAX fällt um 3,2 Prozent.

Prosiebensat1 geben um 7,3 Prozent nach. Der Finanzinvestor KKR trennt sich von 11 Millionen Prosieben-Aktien. Das wären 4,7 Prozent des Grundkapitals. KKR hatte zuletzt einen Anteil von 6,6 Prozent an der Fernsehkette gemeldet. Der spanische Telefonica-Konzern verkauft derweil einen Teil seiner Infrastruktur an den US-Konzern American Tower Corporation. Mit dem Erlös will er die Nettoverschuldung um etwa 4,6 Milliarden Euro senken. Der Kurs steigt um 10 Prozent.

Der Trend zu grünen Energien geht nicht nur bei den Windanlagenbauern, sondern auch beim Thema Wasserstoff weiter. So steigen Siemens Energy um 4,2 Prozent und Siemens Gamesa um 2 Prozent, weil beide Unternehmen künftig zusammenarbeiten wollen. Entwickelt werden sollen Windturbinen zur Wasserstoffproduktion.

LSE gesucht nach EU-Ja zu Refinitiv-Kauf

LSE (London Stock Exchange) reagieren mit plus 2 Prozent positiv auf die Nachricht, dass die EU den Kauf von Refinitiv genehmigt hat. Die Genehmigung ist erwartet worden und wird die Transformation der LSE hin zu einem Datenanbieter massiv beschleunigen. Die Citigroup geht davon aus, dass der Kauf den Gewinn je LSE-Aktie um 27 bis 37 Prozent nach oben treiben wird. Damit ist der Weg zum Kauf der LSE-Tochter Borsa Italiana durch die Euronext frei - eine Trennung von der Tochter ist eine der Auflagen für die Genehmigung des Refinitiv-Kaufs.

Im DAX gewinnen Deutsche Post 1,8 Prozent und Bayer 4,1 Prozent. Während die Post-Aktien von Anschlusskäufen nach den guten Geschäftszahlen vom Dienstagnachmittag profitieren, hat sich Bayer positiv zu den Umsätzen des neuen Prostatakrebsmittels Nubeqa geäußert. SMA Solar fallen um 3,1 Prozent, nachdem Jefferies die Kaufempfehlung zurückgezogen hat. Nordex wiederum gewinnen mit einem weiteren Großauftag 1,5 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.614,08 0,05 1,95 1,73 Stoxx-50 3.178,39 0,06 1,91 2,25 DAX 13.938,88 0,10 13,82 1,60 MDAX 31.320,02 0,42 131,67 1,70 TecDAX 3.295,41 0,59 19,31 2,57 SDAX 15.234,71 -0,04 -6,01 3,18 FTSE 6.747,36 -0,10 -6,75 4,54 CAC 5.663,08 0,21 12,11 2,01 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,52 -0,05 -0,76 US-Zehnjahresrendite 1,11 -0,02 -1,57 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:29 Uhr Di, 17:35h % YTD EUR/USD 1,2164 -0,34% 1,2219 1,2157 -0,4% EUR/JPY 126,38 -0,23% 126,64 126,64 +0,2% EUR/CHF 1,0795 -0,25% 1,0820 1,0821 -0,1% EUR/GBP 0,8918 -0,16% 0,8925 0,8924 -0,2% USD/JPY 103,91 +0,12% 103,65 104,18 +0,6% GBP/USD 1,3640 -0,17% 1,3691 1,3621 -0,2% USD/CNH (Offshore) 6,4628 +0,28% 6,4453 6,4594 -0,6% Bitcoin BTC/USD 34.319,75 +2,01% 34.594,25 34.426,50 +18,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,82 53,21 -0,7% -0,39 +8,9% Brent/ICE 55,98 56,58 -1,1% -0,60 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.857,32 1.855,00 +0,1% +2,32 -2,1% Silber (Spot) 25,38 25,63 -1,0% -0,25 -3,9% Platin (Spot) 1.085,48 1.073,70 +1,1% +11,78 +1,4% Kupfer-Future 3,62 3,61 +0,3% +0,01 +2,9% ===

