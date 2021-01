Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - JUD care, eines der führenden High-Tech-Unternehmen im Bereich intelligenter Lösungen für die Medizin und das Gesundheitswesen, hat von der US-Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung für die tragbare Krankenstation sRoom ("sRoom") erhalten. Dabei handelt es sich um eine revolutionäre Lösung für die Patientenisolierung, die es Krankenhäusern ermöglicht, in kurzer Zeit Isolierungsräume einzurichten.Die Zulassung durch die FDA ist ein bedeutender Meilenstein und eine wichtige Anerkennung für die Zuverlässigkeit und Effektivität der Lösung und stellt einen wichtigen Schritt für den weltweiten Einsatz des sRooms dar. Derzeit läuft ein Antrag auf entsprechende Zulassung des sRooms für den Eintritt in den brasilianischen und russischen Markt."JUD care ist der festen Überzeugung, dass unsere innovative Patientenisolationslösung sRoom als effektives Werkzeug im fortwährenden Kampf gegen die Coronapandemie dienen kann", sagt He Wei, COO von JUD care. "Unserer Maxime ist 'Empower Healthcare with Technology and Commerce' und wir sind bestrebt, effektive, zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösungen zu liefern. Der Erhalt der FDA-Zulassung ist ein wichtiger erster Schritt, um Dienstleistern und Institutionen im amerikanischen Gesundheitswesen zu helfen, das Virus einzudämmen und die Gesundheit der Menschen im ganzen Land zu schützen."JUD care hat bereits ein Internationales Partnerprogramm (https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/jud-care-launches-international-partner-program-for-its-portable-ward-sroom-a-revolutionary-solution-for-patient-isolation-867385735.html) gestartet, um sRoom in Organisationen auf der ganzen Welt zu bringen. Der sRoom bietet die Möglichkeit, in nur 10 Minuten einen über 6 Quadratmeter großen Unterdruck-Isolationsraum für eine Person zu errichten. Das macht ihn äußerst nützlich für medizinische Notfälle, insbesondere bei Infektions- und Atemwegserkrankungen. Darüber hinaus ist er äußerst flexibel und einfach einzusetzen, mit einem wiederverwendbaren Verdeck, das nach Gebrauch desinfiziert, gefaltet und gelagert werden kann.Der sRoom kann eine sofortige Patientenisolierung und eine effektive Infektionskontrolle gewährleisten und trägt somit zu einer höheren Effektivität von Einrichtungen im medizinischen und Gesundheitsbereich bei. Mit seinen praktischen Eigenschaften und seiner Zuverlässigkeit ist er eine vorteilhafte Einmalinvestition, und bietet unter den verschiedensten Szenarien einen langfristigen Nutzen.Informationen zu JUD careJUD care ist eines der führenden High-Tech-Unternehmen im Bereich intelligenter Lösungen für die Medizin und das Gesundheitswesen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im chinesischen Shenzhen, verfügt über ein komplettes Netzwerk für Forschung und Entwicklung, Marketing und Dienstleistungen und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter. Die Produkte und Dienstleistungen von JUD care werden in mehr als 3.000 Krankenhäusern in 30 Provinzen in China und in über 35 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt.Weitere Informationen finden Sie auf: https://s-room.clearofchina.com/ oder folgen Sie uns auf: https://www.linkedin.com/company/judcare/ und https://twitter.com/JUDcareFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1418766/image_1.jpgPressekontakt:Alice Zhang0086-158-8940-3981zhangyan2@clearofchina.comOriginal-Content von: JUD care, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149201/4811425