Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Konsumentenpreise zogen im Dezember um 0,4% M/M an, sodass die Inflationsrate auf 1,4% Y/Y zulegte, so die Analysten der Nord LB.Hätten die Preisdaten in 2020 im Grunde keine Rolle gespielt, dürften sie im Verlauf von 2021 etwas stärker beachtet werden: So würden die Analysten mit einem Anziehen der US-Inflationsrate im Sommer in Richtung 3% rechnen. Diese mittelfristigen Perspektiven würden bereits einen Teil des in den vergangenen Tagen beobachtbaren Höhenflugs der Renditen von Staatsanleihen - vor allem in den USA erklären. ...

