Guter Absatz der Pierer Mobility-Fahrzeuge: Mit 270.407 Motorrädern (Vorjahr: 280.099) und 56.064 E-Bikes (im Vorjahr nicht konsolidiert: 41.993) im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge das 10. Rekordjahr in Folge abgeliefert. Es wurde ein Umsatz von 1.530 Mio. Euro (Vorjahr: 1.520 Mio. Euro) erzielt. Die E-Bike-Sparte mit den Marken Husqvarna und Raymon konne gar ein Absatzwachstum von mehr als 33 Prozent erzielen, so das Unternehmen, das trotz Covid-Lockdowns zuletzt 218 Mitarbeiter aufgebaut hat und aktuell weitere 200 Mitarbeiter sucht. Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufes in diesem herausfordernden Corona Jahr wurden laut Pierer Mobility an die Mitarbeiter Prämien in Höhe von 10,5 Mio. Euro ausbezahlt.

Den vollständigen Artikel lesen ...