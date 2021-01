(shareribs.com) Frankfurt / New York 13.01.2021 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fester. MorphoSys und 4SC zogen. An der Wall Street zeigt sich der Sektor durchwachsen. Hier geht es für Regeneron und Arrowhead nach oben. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 13.939 Punkten, gestützt von Bayer, RWE und Vonovia. Auf der Verliererseite standen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...