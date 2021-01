PLEASE IGNORE THE NEWSBOARD FROM 13.01.2021 19:04:04



The following instrument on XETRA has its last trading day on 13.01.21

Das folgende Instrument auf XETRA hat seinen letzten Handelstag am 13.01.21



ISIN Name

US3665051054 GARRETT MOTION

