Vancouver, British Columbia, 13. Januar 2021. Christina Lake Cannabis Corp. (das "Unternehmen" oder "CLC" oder "Christina Lake Cannabis") (CSE:CLC) (FRANKFURT: CLB) freut sich bekannt zu geben, dass es damit begonnen hat, ultrahochpotente Cannabis-Destillat-Öle aus seiner 32.500 kg-Ernte von sonnengereiftem Cannabis zu produzieren, das während der ersten Anbausaison des Unternehmens angebaut wurde. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, Lieferbeziehungen mit Herstellern von Konsumgütern ("CPG") aufzubauen. Destillat-Öle, die typischerweise Tetrahydrocannabinol-("THC") -Konzentrationen von über 90 % enthalten, werden in der Regel verwendet, um THC zu Konsumgütern hinzuzufügen, anstatt direkt von einem volljährigen Endverbraucher konsumiert zu werden. Als Bestandteil eines Fertigprodukts können Destillate mit Mehl oder Kristallzucker verglichen werden, da sie nicht als eigenständiges Cannabis-Produkt verwendet werden, während Produkte wie getrocknete Blüten oder winterisiertes Öl in der Regel eigenständig verwendet werden.

Angesichts der wachsenden Popularität von Produkten unter "Cannabis 2.0", die mit Cannabis-Ölen hergestellt werden, geht das Unternehmen davon aus, dass seine Fähigkeit, Öle in kommerziellen Mengen zu produzieren, Möglichkeiten schaffen könnte, um Destillate an Konsumgüterhersteller in Kanada auf Großhandelsbasis zu liefern. Da die Extraktionsmaschine von CLC (Vitalis R-200-H-GMP-SS) mit CO2 betrieben wird, könnten sich die vom Unternehmen hergestellten Cannabis-Öle außerdem für eine GMP-Zertifizierung eignen, wodurch seine Destillate möglicherweise in der Europäischen Union verkauft werden könnten.

Mit Destillat-Öl gefüllter Metallbehälter in der Extraktionsanlage des Unternehmens. Destillat-Öle können in CPG-Produkten verarbeitet werden, und das Unternehmen bemüht sich derzeit um Lieferbeziehungen mit CPG-Herstellern.

In einer Pressemitteilung vom 5. Januar 2021 teilte das Unternehmen mit, dass es kommerzielle Mengen an winterisierten Cannabis-Ölen sowie an winterisierten Vollspektrum-Cannabis-Ölen produziert, die aus Rohöl gewonnen werden, das aus der vom Unternehmen im Jahr 2020 angebauten Biomasse gewonnen wurde. Winterisierte Cannabis-Öle werden häufig in medizinischen Produkten verwendet, insbesondere wenn die Öle spezifische Terpenprofile aufweisen, die für einen bestimmten Zweck gut geeignet sind. Winterisierte Cannabis-Öle können weiter destilliert werden, um eine höhere Potenzstufe zu erreichen, wodurch ein Destillat entsteht, das aufgrund seiner Reinheit eine deutlich transparentere Flüssigkeit ist, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Cannabis-Destillat, das in der Extraktionsanlage des Unternehmens in einen Metallbehälter gegossen wird. Die Aufnahme zeigt die Transparenz des Extrakts aufgrund seiner Reinheit sowie seine honigartige Viskosität.

Das von Christina Lake Cannabis produzierte Destillat ist in der Cannabis-Branche aus zwei Hauptgründen einzigartig. In erster Linie ermöglichen die vertikal integrierten Anbau-, Verarbeitungs- und Extraktionsverfahren von CLC, dass der gesamte Prozess vom Samen bis zum fertigen Extrakt am selben Standort stattfindet, was eine vollständige Kontrolle und Transparenz der Arbeitsabläufe sowie niedrigere Nettokosten ermöglicht. Da es sich bei der Biomasse, aus der die Destillate gewonnen werden, um proprietäre Cannabis-Sorten handelt, die im Freien unter Sonnenlicht angebaut werden, haben die Destillat-Öle von CLC eine einzigartige Beschaffenheit, die die Verwendbarkeit in bestimmten Arten von Konsumgütern verbessern könnte.

Zurzeit verfolgt das Unternehmen Lieferbeziehungen mit CPG-Herstellern, die den legal konsumierenden Nutzern von Cannabis durch den Zusatz von THC ein verbessertes Erlebnis bieten könnten. Zu den anvisierten CPG-Segmenten gehören Lebensmittel und Getränke, Kosmetik-/Körperpflegeprodukte und Verdampfer-Kartuschen. Aufgrund der prognostizierten Ernteerträge für die Anbausaison des Unternehmens im Jahr 2021 und der Kapazität seiner Vitalis-Extraktionsmaschine geht das Unternehmen davon aus, dass es zuverlässig kommerzielle Mengen an Destillat-Öl produzieren kann, das eine gleichbleibende Qualität aufweist und für CPG-Hersteller zur Verwendung in ihren Produkten geeignet ist.

Der CEO und Direktor von Christina Lake Cannabis, Joel Dumaresq, erklärte: "Mit der Einführung von ‚Cannabis 2.0' in Kanada im Jahr 2019 haben sich viele Möglichkeiten ergeben, THC in Alltagsprodukte für erwachsene Konsumenten zu integrieren. Während die potenziellen Anwendungen des Destillats grenzenlos sind, ist das Destillat selbst eine sehr begehrte Ware, die derzeit nur begrenzt verfügbar ist. Wir sind ein vertikal integrierter Produzent und Extraktor von Cannabis und die Herstellung von Destillaten ist unsere große Stärke. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns vorrangig auf Initiativen, die von CLC hergestellten Destillate an Hersteller von CPG-Produkten zu liefern, um unsere Vertriebskanäle auf Basis der aktuellen Marktnachfrage weiter zu diversifizieren."

Dazu meinte der Vertriebsleiter des Unternehmens, Milan Stefancik: "Hier bei CLC haben wir viele Vorteile, die unsere Cannabis-Produkte einzigartig und wettbewerbsfähig machen, darunter der großflächige Anbau im Freien unter Sonnenlicht, eine voll integrierte Produktionsanlage und die Geräte zur Extraktion von Cannabis-Ölen vor Ort. Da die Nachfrage nach CPG-Produkten mit THC unter den volljährigen Konsumenten weiter steigt, kann unsere Fähigkeit, Destillate herzustellen, uns in die Lage versetzen, ein wichtiger Akteur im Großhandel zu werden. Ich gehe davon aus, dass viele Hersteller von CPG-Produkten im Jahr 2021 Interesse an Destillaten haben werden, und ich freue mich darauf, die vielen möglichen Einsatzmöglichkeiten für unsere Destillat-Öle in der CPG-Industrie zu erkunden."

Über Christina Lake Cannabis Corp.

Christina Lake Cannabis Corp. ist ein lizenzierter Hersteller von Cannabis nach dem kanadischen Cannabis Act. Das Unternehmen hat sich eine Standardanbaulizenz und einen entsprechenden Verarbeitungs-/Verkaufszusatz von Health Canada (März 2020 bzw. August 2020) sowie eine Forschungs- und Entwicklungslizenz (Anfang 2020) gesichert. Die Anlage von CLC besteht aus einem 32 Acres [13 ha] großen Gelände, das mehr als 950.000 Quadratfuß [88.258 m2] Freilandanbaufläche, Büros, Anzucht- und Trockenräume, Forschungseinrichtungen und eine Anlage zur Verarbeitung und Extraktion umfasst. CLC besitzt ein 99 Acres [40 ha] großes Grundstück neben seinem Hauptgelände mit 32 Acres Fläche, was es dem Unternehmen ermöglichen wird, den Anbau in einem viel größeren Maßstab zu verfolgen. CLC baut Cannabis unter Verwendung von Sorten an, die speziell für den Anbau im Freien entwickelt wurden, und produzierte in seinem ersten Erntejahr 32.500 kg (71.650 lb) aus seiner bestehenden Anlage, bevor es ein angrenzendes, 99 Acres großes Erweiterungsgelände erschloss. Mit dieser Expansion würde die Anbaufläche letztlich auf über 4,35 Millionen Quadratfuß [404128 m2] steigen, wodurch das Unternehmen mindestens 150.000 kg (330.693 lb) kostengünstiges, qualitativ hochwertiges, sonnengezüchtetes Cannabis pro Jahr produzieren könnte.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" erachtet werden können.

