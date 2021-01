Berlin - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Haushalten mit schlechter Internetverbindung einen Gutschein für einen Satellitenanschluss zur Verfügung stellen. Extrem langsames Internet wirke sich in der Corona-Pandemie "mit Blick auf Home Office oder Home Schooling besonders negativ aus", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



"Deshalb möchte ich auch ein Voucher-Programm auflegen, mit dem die betroffenen Haushalte kurzfristig etwa Satellitenkapazitäten nutzen können." Bundesweit könnte man auf diese Weise "über Nacht etwa 200.000 Haushalte mit schnellem Internet versorgen" und ihnen so "die digitale Teilhabe ermöglichen". Der Minister sieht die Hilfe als Überbrückung für Häuser in Randlagen, bis auch dort Festnetz-Förderprojekte umgesetzt sind. Im Verkehrsministerium gibt es Überlegungen, den betroffenen Haushalten einen Gutschein in Höhe von 500 Euro zu gewähren.



Dieser Betrag entspreche in etwa den Kosten für Beschaffung und Installation eines Satellitenanschlusses, heißt es. Die Nutzungskosten - monatlich zwischen 50 und 100 Euro - seien damit nicht gedeckt. In den Genuss dieser Kaufprämie sollen - den Überlegungen zufolge - Haushalte kommen, die bisher sehr schlecht mit Internet versorgt sind (Geschwindigkeit unter zehn Megabit pro Sekunde) und bei denen noch kein Ausbau geplant ist. Abgelegene Haushalte wurden teilweise aus Glasfaser-Förderverfahren ausgespart.



Nach Angaben des Ministeriums waren Mitte des vergangenen Jahres 23 Millionen Haushalte (das entspricht 55,9 Prozent) mit Gigabit-Anschlüssen versorgt. Mindestens 50 Megabit pro Sekunde hatten 97,8 Prozent der städtischen und 77,1 Prozent der ländlichen Haushalte. 94,8 Prozent lagen oberhalb der Schwelle von 30 Megabit.

