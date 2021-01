Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Der schwierigste Weg am frühen Morgen ist immer der vom Bett zum Bad, denn draußen ist es dunkel und kalt. Wir aber haben Tipps für den morgendlichen Frische-Kick. Marco Chwalek weiß mehr:Sprecher: Um morgens besser in die Gänge zu kommen, brauchen wir zum Beispiel Licht, damit das Schlafhormon Melatonin gestoppt wird, berichtet das Apothekenmagazin Senioren Ratgeber. Chefredakteurin Claudia Röttger hat noch mehr kleine, feine Tipps für uns:O-Ton Claudia Röttger 16 Sekunden:"Ziehen Sie sich einen kuscheligen Pulli oder einen dicken Bademantel an und stellen Sie sich ans offene Fenster. Atmen Sie dann ein paar Mal tief in den Bauch ein und langsam wieder aus. Der Sauerstoff fördert die Konzentration und die kalte Luft macht munter."Sprecher: Nach dem Sie ein paar Atemübungen gemacht haben, helfen Ihnen auch bestimmte Düfte, um fit zu werden:O-Ton Claudia Röttger 20 Sekunden"Düfte wie Pfefferminze, Rosmarin oder Zitrone, die erfrischen, machen wach und steigern die Hirnaktivität und die Aufmerksamkeit. Ätherische Öle als auch spezielle Duftlampen kann man in der Apotheke kaufen. Um sich wacher und belebter zu fühlen, können Sie auch ein paar Tropfen Minzöl in die Schläfen einmassieren."Sprecher: Außer Luft und Duft gehört für viele von uns auch ein leckeres Frühstück zum guten Tagesstart:O-Ton Claudia Röttger 26 Sekunden:"Vollkornbrot oder Vollkornbrötchen mit Käse, Gurke oder Frischkäse bringen Sie morgens fit in den Tag, genauso wie Müsli, Joghurt oder Obst. Für viel Power sorgt auch ein selbstgemachter Smoothie aus Obst oder Gemüse. Wer aber Müsli oder Smoothie nicht selber herstellen will sondern lieber im Supermarkt kauft, sollte darauf achten, dass sie keinen Zuckerzusatz enthalten."Abmoderation:Wunderbar wach machen auch Wechselduschen, empfiehlt der Senioren Ratgeber. Brausen Sie Ihre Beine ruhig mal mit kaltem Wasser ab, fangen Sie unten am Knöchel an und dann rauf bis zur Hüfte.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.senioren-ratgeber.deKatharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4811723