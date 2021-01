Die Anleger könnten am Donnerstag bei deutschen Aktien wieder vorsichtig zugreifen. Der Broker IG taxiert den DAX zwei Stunden vor dem Auftakt knapp ein halbes Prozent höher auf 14.005 Punkte. Damit könnte er einen neuen Angriff auf die 14.000 Punkte starten - der Marke, die er in der starken Vorwoche erstmals überschritten hatte.In den vergangenen Tagen war der Leitindex nach unten bei 13.800 Punkten gesichert und nach oben bei der runden Marke gedeckelt. Möglich also, dass er nun neuen Schwung ...

