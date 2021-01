Bei Nordex jagt ein Auftrag den nächsten. Am Donnerstag vermeldet der Turbinenbauer einen Vertragsabschluss in Schweden. An der Börse kommt das gut an. Die Aktie legt weiter zu und hat die Korrektur, die zu Wochenbeginn eingesetzt hatte, damit bereits wieder vergessen gemacht.Bereits im Dezember hat Nordex einen 131 Megawatt-Auftrag des Versorgers Jämtkraft und von Persson Invest erhalten. Für den Windpark "Hocksjön", der 2022 errichtet werden soll, werden 23 Turbinen des Typs N163/5.X aus der Delta4000-Serie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...