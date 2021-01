14. Januar 2021 - Cruz Cobalt Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A2DMG8) ("Cruz" oder das "Unternehmen") gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen dem Clayton Valley Lithium Advisory Committee (der "CVLAC") beigetreten ist. Der CVLAC steht Einzelpersonen und Unternehmen offen, die ein eigenes Interesse an der Erschließung von Lithium-Aktiva im Clayton Valley von Nevada haben, und setzt sich aus diesen zusammen. Die Vision des CVLAC ist die Zusammenarbeit seiner Mitglieder bei der Erschließung, der Datenerhebung, möglichen Fusionen und Übernahmen sowie allen relevanten Geschäften im Clayton Valley in Bezug auf Lithium. Weitere Informationen finden Sie unter cvlac.biz.

Jim Nelson, President von Cruz, sagte: "Wir freuen uns, dass wir dem CVLAC zu einem Zeitpunkt beigetreten sind, zu dem Lithiumunternehmen in Nevada stärker denn je im Rampenlicht stehen. Die Entwicklungen in der letzten Zeit haben das Bewusstsein für Lithium in Nevada wieder aufleben lassen und wir möchten unsere Aktionäre und den Markt im Allgemeinen daran erinnern, dass Cruz eine Fläche im Clayton Valley besitzt und eins der wenigen Unternehmen ist, das Zugang zu den tiefstliegenden Teilen des einzigen Lithiumsolebeckens hat, das in Nordamerika in Betrieb ist (siehe Karte unten). Am 7. Januar 2021 verkündete Albemarle Corp (ALB-NYSE) seinen Plan, um "die Kapazität der unternehmenseigenen Lithiumproduktionsanlage auf Silver Peak im Clayton Valley, Nevada, auszuweiten." Außerdem hat Elon Musk von Tesla vor Kurzem sein Interesse am Erwerb von Lithiumprojekten in Nevada geäußert. Cruz ist vom neuerlichen Fokus auf Lithium in Nevada und den Kobaltpreisen in einem Jahr, in dem der globale E-Fahrzeugmarkt ein exponentielles Wachstum erfährt, sehr angespornt. Außerdem haben wir rund 1,5 Mio. $ in der Kasse, was dem Unternehmen Beweglichkeit verleiht. Das Management ist zuversichtlich, dass 2021 ein Jahr des Umbruchs für Cruz darstellen wird."

Das Unternehmen hat bestimmten Directors, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens insgesamt vier Millionen Aktienoptionen gewährt. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von sieben Cent und sind ab dem Tag, an dem sie gewährt wurden, ein Jahr lang ausübbar.

Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Cruz Cobalt Corp.

"James Nelson"

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Director

Nähere Informationen über diese Pressemeldung erhalten Sie über:

James Nelson, CEO und Director

T: 604-899-9150

Gebührenfreie Rufnummer: 1-855-599-9150

E: info@cruzcobaltcorp.com

W: www.cruzcobaltcorp.com

Twitter: @CruzCobalt

Cruz Cobalt Corp.

Suite 1470 - 701 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die CSE und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55103Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55103&tr=1



