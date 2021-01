Noch geht das Warten bei der Deutschen Telekom auf den charttechnischen Ausbruch weiter. Der Widerstand bei 15,50 Euro bleibt als massive Hürde auf dem Weg nach oben im Weg. Rückenwind für eine neue Attacke gibt es nun von Seiten der Analysten. Jefferies hat das Kursziel noch einmal angehoben.Es gebe gute Gründe für eine Erholung in der Telekombranche 2021, so Analyst Jerry Dellis in einer Sektorstudie. Die Aussichten für die Preise seien gut, auch das Firmenkundengeschäft sollte robust verlaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...