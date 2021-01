Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Dienstag nahm die Risikoaversion im Bankensegment zu, am Mittwoch verharrte der ITRAXX Senior Financial zunächst auf Vortagesniveau, um später etwas nachzugeben, so die Analysten der Helaba.Folglich hätten sich auch die Spreads etwas eingeengt. Sollte sich an den Rahmenbedingungen nicht grundsätzlich etwas ändern, sei damit zu rechnen, dass sich die derzeitige Konsolidierung fortsetze. Nachdem immer wieder mögliche Kreditrisiken thematisiert würden, sei auch das Thema Bankenfusionen wieder auf die Agenda geraten. ...

