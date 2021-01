ETFs mit Nachhaltigkeitsfiltern sind längst keine Nischenthema mehr, Händler melden Umschichtungen von konventionellen Indexfonds in ESG-ETFs im großen Stil. Im Anleihen-Bereich kommen Chinas Staatsanleihen weiter gut an. 12. Januar 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das neue Jahr hat angefangen wie das alte aufgehört hat - mit hohen Zuflüssen in ETFs und vor allem in Aktien-ETFs, wie Hubert Heuclin von BNP Paribas berichtet. Andreas Schröer von Lang & Schwarz meldet "unfassbar hohe Umsätze" für ...

