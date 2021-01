14.1.: Thomas Winkler läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der UBM-CEO beherbergt den Wanderpokal für die längste Plustagesserie im ATXPrime mit 14 Tagen. Lenzing ist jetzt Challenger (bereits 13), dort war Winkler früher Vorstand ... "ich putze ihn schon mal" https://www.ubm-development.com/de/ http://www.lenzing.com 13.1.: Stephan Trubrich läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Lenzing-Kommunikator kann sich über einen Rekord freuen. Erstmals in Lenzings Börsegeschichte ist die Aktie 12 Tage in Folge gestiegen http://www.lenzing.com 12.1. Rudi Preyer läutet eine erfreute Opening Bell für Dienstag. Der Herausgeber ist mit seinem neuen Wrestling Magazin "In de Goschn" für die PWÖ End-Year-Awards 2020 nominiert ....

