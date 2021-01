An der Börse in Frankfurt setzt sich auch am heutigen Donnerstag der jüngst eingeschlagene Konsolidierungstrend fort. Der DAX pendelt innerhalb einer engen Handelsspanne um die psychologisch wichtige Schallmauer von 14.000 Punkten, nachdem bereits am Mittwoch ein sogenannter "Inside Day" zu beobachten war, das heißt, die gestrige Tagesschwankungsbreite verblieb innerhalb des Pendants des Vortages. Für gute Stimmung sollte der neue US-Präsident Joe Biden sorgen, der ein Konjunkturpaket im Volumen ...

