In der ersten Coronawelle im letzten Frühjahr herrschte am Ölmarkt teilweise Panik, was in einem negativen Preis für den Öl-Futures-Kontrakt am US-Markt gipfelte.Aktuell tobt, je nach Land, die zweite oder sogar schon dritte Infektionswelle, und die fällt vielerorts dramatischer aus als die im März/April 2020. Dennoch sind die Anleger am Ölmarkt bullish.Nach zwei großen Erholungsschüben hat der Ölpreis inzwischen in etwa das Vorkrisenniveau erreicht.Das liegt natürlich insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...