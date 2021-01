Istanbul (ots/PRNewswire) - Arçeliks kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit und die Schaffung von Auswirkungen hat dazu geführt, dass das Unternehmen auf Platz 13 der Liste stehtArçelik, Muttergesellschaft von 12 führenden Hausgerätemarken, darunter Beko und Grundig, mit einer Präsenz in fast 150 Ländern weltweit, wurde auf Platz 13 der The Real Leaders? Top 150 Impact Companies of 2021 gewählt.Der Real Leaders 150 Top Impact Companies Award zeichnet Organisationen aus, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft oder Umwelt haben. Der Schwerpunkt liegt auf der Suche nach Unternehmen, die die Welt zu einem besseren Ort machen können. Die Einführung von Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell mit der Vision "Respecting the World, Respected Worldwide" ermöglicht es Arçelik, unter 150 Unternehmen gelistet zu werden.Im Rahmen seines Nachhaltigkeitsansatzes, der mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) übereinstimmt, konzentriert sich Arçelik auf die Zukunft, den Planeten und die Bedürfnisse der Menschen und seines Unternehmens. Das Unternehmen ist der Meinung, dass Schritte unternommen werden müssen, um über die derzeitigen Gewohnheiten und Verhaltensmodelle, die Art und Weise, wie die Menschen heute denken, hinauszugehen, sowie über alles, was heute für unmöglich gehalten wird.Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten und für unsere Mission anerkannt zu werden, einen positiven Einfluss zu schaffen, indem wir Technologien entwickeln, die die Zukunft verbessern. Wir wurden im Dow Jones Sustainability Index 2020 zum zweiten Mal in Folge zum 'Industry Leader' in der Kategorie 'Household Durables' ernannt und wurden durch unsere Kohlenstoffgutschriften in der globalen Produktion 2019 und 2020 klimaneutral. Unsere Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 sind von der Science Based Targets Initiative (SBTi) als im Einklang mit dem Ziel des Pariser Abkommens anerkannt. Als eines der führenden Unternehmen im Bereich des kohlenstoffarmen Wandels beweisen wir unser Engagement für den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft, indem wir unser Handeln von der Wissenschaft diktieren lassen. Wir werden auch weiterhin zum Schutz unseres Planeten beitragen und andere dazu ermutigen, einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen."Eine vollständige Liste der "150 Top Impact Companies" finden Sie hier (https://real-leaders.com/impact-awards-2021/).Informationen zu ArçelikMit 32.000 Mitarbeitern weltweit, 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), Vertriebs- und Marketingbüros in 34 Ländern und 22 Produktionsstätten in 8 Ländern bietet Arçelik Produkte und Dienstleistungen in mehr als 145 Ländern an. Als Europas zweitgrößtes Unternehmen für Haushaltsgeräte nach Marktanteil (basierend auf Volumen) erreichte Arçelik im Jahr 2019 einen konsolidierten Umsatz von 5 Milliarden Euro. Mit fast 70 % des Umsatzes aus internationalen Märkten ist Arçelik führend in der Forschung und Entwicklung in der Türkei - mit mehr als 3.000 internationalen Patentanmeldungen bis heute und den Bemühungen von 1.600 Forschern in 15 Forschungs- und Entwicklungszentren in der Türkei und Forschungs- und Entwicklungsbüros in fünf Ländern. Arçelik wird zum 2. Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Index 2020 als "Industry Leader" in der Kategorie "Durable Home Appliances" ausgezeichnet und wurde gemäß dem PAS 2060 Carbon Neutrality Standard in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 mit eigenen Kohlenstoffgutschriften in den globalen Produktionsstätten klimaneutral gestellt.www.arcelikglobal.com (http://www.arcelikglobal.com/)Informationen zu Real LeadersReal Leaders ist das weltweit erste Magazin für Wirtschaft und nachhaltige Führung und dient einer Gemeinschaft von Visionären, die zusammenarbeiten, um unsere Welt zu regenerieren. Seine Mission ist es, bessere Führungskräfte für eine bessere Welt zu inspirieren. Real Leaders ist eine zertifizierte B-Corp und Unterzeichner im Global Compact der Vereinten Nationen (ein Befürworter zur Erreichung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung).Real Leaders positioniert Führungskräfte, um in der neuen Wirtschaft erfolgreich zu sein und die Zukunft zu inspirieren.Besuchen Sie www.real-leaders.com (http://www.real-leaders.com/) für mehr Informationen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1419131/Arcelik_Real_Leaders_Impact_Awards.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/839270/Arcelik_Logo.jpgPressekontakt:MSL TeamEleanor Llewellynbekomsl@mslgroup.comTelefon: +44 7583 298003Original-Content von: Arcelik A.S, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058222/100863199