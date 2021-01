Die Allianz SE will die Treibhausgas- Emissionen im eigenen Investment-Portfolio in den nächsten fünf Jahren deutlich senken und sich deswegen möglicherweise auch von Anlagen trennen. Das erklärte Vorstand Günther Thallinger in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Abstriche bei den Renditen befürchtet er nicht. "Wir werden uns besonders die Investments ansehen, die emissionsintensiv sind. Energieerzeugung und Transport beispielsweise. Oder auch die Autobauer", sagte Thallinger, ...

