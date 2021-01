Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am Mittwoch um 4K Kontrakte gesunken ist, nachdem es zuvor zu einem Anstieg gekommen war. Das Volumen ist nach zwei Tagen des Rückgangs um 4,9K Kontrakte gestiegen. Gold unterstützt in der Nähe des 200-Tage-SMA Die negative Gold Kursentwicklung ging am Mittwoch ...

