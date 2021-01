Nach acht Jahren mit Überschüssen hat die Corona-Krise 2020 ein tiefes Loch in die deutsche Staatskasse gerissen. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung nahmen voriges Jahr zusammen 158,2 Milliarden Euro weniger ein als sie ausgaben, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...