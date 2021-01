Berlin - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2021 wieder auf den Wachstumskurs zurückkehrt. Man setze darauf, dass 2021 ein "Jahr des Aufschwungs" werde, sagte der CDU-Politiker am Donnerstagmittag in Berlin.



"Wir wollen, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr unter dem Strich wieder wächst." Um das Ziel zu erreichen, müsse man "klug" vorgehen. Unter anderem müsse das Konjunkturprogramm der Bundesregierung zügig umgesetzt werden. Einen Großteil der Maßnahmen habe man bereits auf den Weg gebracht, so Altmaier.



Das Statistische Bundesamt (Destatis) hatte am Vormittag mitgeteilt, dass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahresdurchschnitt 2020 um 5,0 Prozent niedriger war als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft geriet somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Coronakrisenjahr in eine tiefe Rezession, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009.

