++ Europäische Märkte notieren am Donnerstag höher ++ DE30 hat die 14.000-Punkte-Marke wieder erreicht, ist aber zurückgefallen ++ Ägypten prüft Schnellzug-Projekt mit Siemens ++ Die europäischen Märkte notieren am Donnerstag höher, da die Stimmung durch Berichte gestützt wird, wonach Joe Biden heute ein Wirtschaftspaket in Höhe von 2 Billionen Dollar vorschlagen soll. Der DE30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...