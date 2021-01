Der Aramea Rendite Plus Nachhaltig macht das Feld der Nachrang- und Hybridanleihen für Investoren mit Nachhaltigkeits-Ausrichtung investierbar. Vor allem Banken und Versicherungen nutzen solche Vehikel, um ihr Eigenkapital zu stärken.Der Fonds Aramea Rendite Plus Nachhaltig (ISIN: DE000A2DTL78) investiert schwerpunktmäßig in das Rentensegment der Nachrang- und Hybridanleihen. Diese werden von Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen zur Aufbesserung ihrer Eigenkapitalausstattung begeben. Im Finanzbereich dient das häufig zur Erfüllung regulatorischer Vorgaben und zur Ausweitung des Geschäfts, im industriellen Bereich geht es häufig um Ratingverbesserungen durch optimierte Bilanzrelationen und damit die Grundlage für niedrigere Zinsen bei weiteren Emissionen.

