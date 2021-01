In der Woche zum 9. Januar gab es in den USA 965.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, wie das US-Arbeitsministerium (DOL) am Donnerstag mitteilte. Dieser Wert folgte auf den vorherigen Wert von 784.000 (revidiert von 787.000) und war schlechter als die Markterwartung von 795.000. Marktreaktion Der US Dollar Index behielt sein bullisches Momentum ...

