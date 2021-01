Bonn (ots) - Drei Monate sind seit dem Start des bundesweiten Schulwettbewerbs "Echt kuh-l!" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) vergangen. Genauso viel Zeit bleibt bis zum Einsendeschluss am 13. April 2021. Dass die Schulen aktuell wieder pandemiebedingt auf unbestimmte Zeit geschlossen sind, ist dabei zwar eine Herausforderung, aber kein Hindernis. Auch beim Homeschooling lässt sich das diesjährige Motto "Obst und Gemüse - Bunte Schatzkiste der Natur" in den Unterricht integrieren.An die Computer, fertig, los!So führen beispielsweise die Schulmaterialien (https://www.echtkuh-l.de/lehrkraefte/paedagogische-qualitaet/schulmaterialien/fuer:lehrkraefte) zum Download auf der "Echt kuh-l!"-Website unterschiedliche Altersgruppen digital ans Thema heran. Die ebenfalls auf der Website vorgestellten Kreativtechniken (https://www.echtkuh-l.de/schuelerinnen-und-schueler/tipps-und-tricks/kreativitaetstechniken/fuer:schuelerinnen-und-schueler) sorgen auch per Zoom, Skype und Co. dafür, dass die Projektideen weiterwachsen. Noch mehr Material (https://www.ble.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/200402_Lernen-daheim.html) finden Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer außerdem auf der Website der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Arbeitsblätter, Entdeckerhefte und einfache Kochrezepte halten jede Menge Inspirationsquellen bereit. Das reicht noch nicht? Richtig aktiv werden Schülerinnen und Schüler mit den Aktionsideen (https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-erleben/landwirtschaft-hautnah/in-der-stadt/aktionsideen-fuer-drinnen-und-draussen) des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft.Der Schulwettbewerb"Echt kuh-l!" beschäftigt sich grundsätzlich mit ökologischem Landbau und mit Fragen zur nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährung. Er will Kinder und Jugendliche dazu ermutigen, die Gestaltungsräume der Landwirtschaft und des eigenen Konsums für mehr Umwelt- und Klimaschutz zu entdecken und zu erobern."Echt kuh-l!" stellt jedes Jahr ein anderes Motto heraus und richtet sich an Kinder und Jugendliche der 3. bis 10. Klasse aller Schulformen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt - alles ist erlaubt: Songs, Filme, Spiele, Projekttage, Ausstellungsexponate, und vieles mehr. Zu gewinnen gibt's Berlin-Fahrten, Preisgelder bis zu 1.200 Euro und die Trophäe "Kuh-le Kuh".Einsendeschluss ist der 13. April 2021. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden dann im Mai 2021 gekürt: Die Siegergruppen erhalten am 17. Juni 2021 - sofern es die Pandemie-Situation zulässt - bei einer offiziellen Preisverleihung die "Kuh-le Kuh" im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin.Weitere Informationen zum Schulwettbewerb des BMEL finden Sie hier: www.echtkuh-l.de (http://www.echtkuh-l.de).Pressekontakt:Wettbewerbsbüro "Echt kuh-l!"c/o m&p: public relations, Bonnkontakt@echtkuh-l.deLaura Wittemann / Carolin Brühl0228-41 00 28-3Original-Content von: Schulwettbewerb "Echt kuh-l!", übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106852/4812462