Auch im neuen Jahr bleibt es schwierig, eine Sony Playstation 5 zu erwerben. Als nützlich bei eurer PS5-Jagd könnte sich ein Twitch-Bot erweisen, der seine Erkenntnisse auch in einen Telegram-Kanal postet. Im Stream des Twitchers xMellowbagx läuft der PS5-Checker-Bot in Dauerschleife. Der checkt die gängigen Onlineshops mit Lieferung nach Deutschland auf Verfügbarkeit und gibt einen Ton aus, wenn ein Bestand an Playstation 5 erkannt wird. So können PS5-Jäger den Stream einfach im Hintergrund laufen lassen. Bei Verfügbarkeit einer PS5 heißt es schnell sein Meldet sich der Twitch-Bot per Ton, heißt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...